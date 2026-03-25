Американо-израильская коалиция в войне с Ираном расходует боеприпасы с неприемлемой скоростью

В новом исследовании британского аналитического центра RUSI* говорится, что первые 16 дней войны в Иране продемонстрировали жестокую реальность: американо-израильская коалиция расходует боеприпасы с неприемлемой в финансовом и промышленном отношении скоростью.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно документу, всего за две недели коалиционные силы выпустили 11 294 боеприпаса на общую сумму около 26 млрд долларов, в том числе более 5 000 боеприпасов только за первые 96 часов войны.

Авторы исследования утверждают, что серьезная проблема заключается в соотношении стоимости средств поражения и стоимости поражаемого объекта: США и Израиль применяют многомиллионные перехватчики для уничтожения гораздо более дешевых иранских беспилотников и ракет.

Авторы приводят в пример то, что коалиционные силы произвели около 509 500 выстрелов из систем C-RAM и аналогичных систем вооружения, что обошлось всего в 25 млн долларов. При этом за тот же период они выпустили ракеты-перехватчики как минимум на 19 млрд долларов.

В документе подчеркивается, что значение имеет не только то, сколько средств будет в итоге потрачено на войну с Ираном, но и то, насколько трудно будет пополнить опустошенные оружейные арсеналы.

По словам авторов, текущие военные издержки в размере 26 млрд долларов могут вылиться более чем в 50 млрд долларов при дальнейшем пополнении запасов. Такое увеличение сумму объясняется тем, что рост производства в военное время происходит медленнее и обходится гораздо дороже.

* RUSI признан в РФ нежелательной организацией

