Строящийся поселок для медиков в Подмосковье обеспечили электричеством

Специалисты подключили к электросетям свыше 50 участков в поселке для медработников в Ступине, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Московской области. Его строят в соответствии с задачами федерального проекта «Медицинские кадры», который является частью нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
«Специалисты “Мособлэнерго” завершили установку новой трансформаторной подстанции, которая обеспечит подключение к электросетям более 50 земельных участков строящегося поселка для медработников на улице Колхозной в Ступине», — говорится в сообщении.
Напомним, такие поселки для врачей созданы в Сергиево-Посадском, Богородском, Воскресенском, Домодедовском и Ступинском округах. На выделенных для этих целей площадях образованы 636 участков. На конец января 2026 года 526 из них уже предоставлены врачам, на 99 построены дома.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.