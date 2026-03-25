В Саратове прошла международная конференция по устойчивому развитию АПК

На мероприятии были заслушаны научные доклады, касающиеся адаптации сельского хозяйства к изменению климата.

Источник: Национальные проекты России

Международная научно-практическая конференция «Научное обеспечение устойчивого развития агропромышленного комплекса в условиях аридизации климата» состоялась 18−19 марта в Саратове, сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства. Организация таких мероприятий отвечает целям нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Конференция прошла на базе Российского научно-исследовательского и проектно-технологического института сорго и кукурузы. Ее участниками стали ученые из разных городов и регионов России, а также более 50 представителей Министерства сельского хозяйства России. Кроме того, к конференции присоединились делегаты из Белоруссии, Узбекистана и Таджикистана.

Научная программа была разбита на пять секций. На заседаниях ученые представили доклады, охватывающие широкий спектр актуальных вопросов адаптации АПК к изменению климата. Участники обменялись мнениями и предложили новые подходы к решению задач.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.