В Саратове прошла международная конференция по устойчивому развитию АПК

Международная научно-практическая конференция «Научное обеспечение устойчивого развития агропромышленного комплекса в условиях аридизации климата» состоялась 18−19 марта в Саратове, сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства. Организация таких мероприятий отвечает целям нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Конференция прошла на базе Российского научно-исследовательского и проектно-технологического института сорго и кукурузы. Ее участниками стали ученые из разных городов и регионов России, а также более 50 представителей Министерства сельского хозяйства России. Кроме того, к конференции присоединились делегаты из Белоруссии, Узбекистана и Таджикистана.
Научная программа была разбита на пять секций. На заседаниях ученые представили доклады, охватывающие широкий спектр актуальных вопросов адаптации АПК к изменению климата. Участники обменялись мнениями и предложили новые подходы к решению задач.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.