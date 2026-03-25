Автоклуб побывал в двух поселках Таловского района Воронежской области

Ученики Козловской и Высоковской школ Воронежской области 12 и 18 марта стали участниками видеокруиза «Россия — одна для всех» от автоклуба, сообщили в управлении по культуре Таловского района. Передвижной комплекс приобретен по нацпроекту «Культура», который с 2025 года продолжает свою реализацию по национальному проекту «Семья».
Мероприятие было посвящено Году единства народов России. Ведущие обсудили с ребятами, сколько народностей живет в стране, на каких языках они говорят и сколько существует диалектов. После беседы школьники приняли участие в небольшой проверочной викторине. В финале встречи каждый участник получил памятный информационный буклет о теме встречи.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.