МТС сообщают москвичам о снятии ограничений на работу мобильного интернета

РИА Новости: МТС сообщают о восстановлении работы мобильного интернета в Москве.

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. МТС начал сообщать своим абонентам из Москвы о восстановлении работы мобильного интернета, заметил корреспондент РИА Новости.

«Ограничения мобильного интернета в Москве сняты, можно пользоваться всеми сервисами», — сообщил оператор в смс.

Накануне аналогичное сообщение своим абонентам прислал «Билайн», заявив, что теперь мобильный интернет в Москве работает в обычном режиме.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности.

При этом россияне могут пользоваться сервисами и сайтами из «белого списка» в условиях ограничения мобильного интернета — в нем находятся более 120 сервисов, следует из подсчетов РИА Новости. Среди них — соцсети, интернет-магазины, государственные сайты, банки, сайты СМИ, стриминговые сервисы, операторы связи и сайты для бронирования путешествий и покупок авиабилетов.

