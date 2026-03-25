В Подольске завершилась серия инженерных мастер-классов для школьников

Серию инженерных мастер-классов для подростков провели в Подольске в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети». Заключительное мероприятие состоялось 20 марта в школе № 32, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Занятия проводились для учеников 9−11-х классов 5 образовательных учреждений. Мастер-классы, в частности, были организованы в лицеях № 5 и № 23, гимназиях № 4 и № 7, а также в школе № 32. Старшеклассники работали над созданием механизмов, действующих без электричества и электроники — только за счет физических законов: силы тяжести, инерции, натяжения.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.