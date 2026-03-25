Бренд «Корчма Тарас Бульба» выставили на продажу за 25 миллионов рублей

Пресненский суд Москвы в 2021 году заочно арестовал Белойвана, объявленного в розыск, по делу о неуплате налогов. Он обвиняется по части 2 статьи 199.2 УК РФ: по мнению следствия, он скрыл активы компании, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов. Санкция статьи — до семи лет лишения свободы.