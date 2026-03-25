В Сызрани отметили День православной книги

День православной книги отметили в Сызрани в Самарской области, сообщили в администрации городского округа.
В честь праздника Сызранская епархия и городской краеведческий музей подготовили совместное мероприятие «Свет миру». Гости смогли увидеть выставку старинных и современных богослужебных книг, например, Евангелие 1760, 1789 и 1851 года. Протоиерей Виталий Колпаченко рассказал о каждом презентованном издании. Кроме того, гостям выставки показали Синайский кодекс IV века.
«Представленные книги запечатлели в себе те нравственные основы, которые позволяли нашему народу отвечать на вызовы многих эпох», — сказал епископ Сызранский и Шигонский Антоний.
