На улице Генерала Рычагова в Москве построят жилой дом на 582 квартиры

Новый многоквартирный дом построят на севере столицы в районе Коптево, сообщил председатель Комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и госэкспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Дом появится на месте демонтируемых пятиэтажек на улице Генерала Рычагова. Рядом находятся детские сады, школы, поликлиники, магазины, кафе и остановки общественного транспорта. В километре — станция МЦК «Коптево».
В шестисекционном здании будет 582 квартиры, часть из них адаптируют для маломобильных жильцов. На первом этаже разместятся вестибюли, комнаты консьержей, колясочные и центр информирования по вопросам переселения. В подземной части предусмотрена автостоянка.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.