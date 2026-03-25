В подмосковной Барвихе весной завершат ремонт амбулатории

Медучреждение рассчитано на 300 посещений в смену.

Источник: Национальные проекты России

Амбулаторию в подмосковном поселке Барвиха ремонтируют по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Объект планируют сдать в эксплуатацию до конца апреля, сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Готовность объекта превышает 80%. В здании обновлены входная группа, навес и кровля. На втором этаже и в детском отделении установлены новые двери, радиаторы, отбойники, заменены полы и потолки, проведены электромонтажные работы и смонтирована пожарная система. В ближайшее время мастера завершат работы на первом этаже.

Амбулатория рассчитана на 300 посещений в смену, там получают помощь более 6 тысяч человек, из них свыше 2 тысяч — дети. Ремонт ведется поэтапно, прием пациентов не прекращался. Специалисты, временно работавшие в других учреждениях, уже возвращаются.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.