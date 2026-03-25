Звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел: биография, последние новости, дело о наркотиках

В 2025 году волна критики вновь обрушилась на Ханде Эрчел. На экраны вышли сериал «Помни о любви» и фильм «Оставь это ветру», где актриса сыграла главные роли. В Турции картины разругали за чересчур откровенные сцены Ханде и ее коллеги Барыша Ардуча. Хоть некоторые и заметили химию между актерами, Эрчел не стала комментировать отзывы. Турецкие СМИ писали, что актриса готовится к свадьбе с Сабанджи. Но в сентябре того же года стало известно, что актриса с ним рассталась. В сети ходили слухи, что мать парня была в шоке от участия Эрчел в постельных сценах и заставила сына разорвать отношения с девушкой. А поклонники актрисы утверждали, что Сабанджи изменил ей. Говоря о расставании, молодой наследник не уточнил настоящую причину, но отметил, что проблема была только между парой. Измену он опроверг.