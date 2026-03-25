Путин поздравил деятелей культуры с профессиональным праздником

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил на церемонии вручения премий президента для молодых деятелей культуры всех причастных с профессиональным праздником.
«Поздравляю с праздником всех, кто трудится в этой важнейшей для нашего общества, граждан, государства сфере. Желаю вам успехов, вдохновения и новых значимых достижений», — сказал Путин на церемонии.
День работника культуры ежегодно отмечается в России 25 марта.
Премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2011 и 2013 года соответственно. Вручение премий приурочено ко Дню работника культуры.