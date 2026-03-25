На Дону прошла проектная сессия для учеников педагогических классов

Ребята сформировали образ учителя будущего, определили его ключевые навыки и умения.

Мотивационная сессия «Педагогика настоящего — педагогика будущего» прошла в конце февраля в школе № 72 Ростова-на-Дону в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети». Мероприятие организовали для учеников психолого-педагогических классов, сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

В событии приняли участие 500 школьников из 24 образовательных учреждений города. Организаторами выступили Академия психологии и педагогики Южного федерального университета и управление образования Ростова-на-Дону. На ученической проектной сессии ребята сформировали образ педагога будущего, определили его ключевые навыки и умения. Мероприятие позволило школьникам заглянуть в перспективы профессии и почувствовать себя создателями новой эпохи образования.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.