Путин назвал неравнодушие и любовь к России лучшими проявлениями культуры

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал неравнодушие и безграничную любовь к России лучшими проявлениями отечественной культуры.
«Дорогие друзья, все ваше творчество, ваша работа сложены истинным талантом, огромным трудолюбием и гражданской ответственностью. Они утверждают лучшее, что есть в нашей великой отечественной культуре: неравнодушие, стремление к справедливости, безграничную любовь к родной стране, стремление к тому, чтобы наши дети были лучше нас, лучше чем мы», — сказал Путин на вручении премий молодым деятелям культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.
День работника культуры ежегодно отмечается в России 25 марта.
Премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2011 и 2013 года соответственно. Вручение премий приурочено ко Дню работника культуры.