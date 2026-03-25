Культура лежит в основе национального кода россиян, заявил Путин

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Культура лежит в основе общенационального кода россиян, а он является основой для будущего России, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Культура лежит в основе нашего общенационального кода, а он является основой для будущего России», — сказал Путин после вручения премий молодым деятелям культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.
День работника культуры ежегодно отмечается в России 25 марта.
Премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2011 и 2013 года соответственно. Вручение премий приурочено ко Дню работника культуры.