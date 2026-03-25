В ДНР заявили о миллиардных вложениях в развитие регионального туризма

Власти ДНР обещают сопровождать бизнес на всех этапах — проекты включают строительство гостиниц, крупных туристических комплексов и создание полноценной инфраструктуры отдыха.

Источник: Аргументы и факты

В ДНР фиксируют высокий интерес бизнеса к развитию туристической отрасли. Частные инвесторы готовы направлять значительные средства на создание гостиничной инфраструктуры и крупных туристических объектов, передаёт Донецкое агентство новостей.

Как сообщил вице-премьер ДНР Кирилл Макаров, речь идёт о проектах разного масштаба: от крупных до многомиллиардных. Они предусматривают строительство гостиниц, формирование туристических кластеров и создание масштабных комплексов для отдыха.

По его словам, со стороны бизнеса уже поступают конкретные предложения, и власти региона намерены активно поддерживать такие инициативы. В частности, инвесторам обещают сопровождение на всех этапах реализации от подготовки до запуска проектов.

Ожидается, что привлечение частного капитала позволит ускорить развитие туристической инфраструктуры и повысить привлекательность региона для гостей.

Ранее сообщалось, что в ДНР ожидают рост турпотока до 9,4 млн человек к 2044 году.