Врач Вялов назвал указывающее на крепкий иммунитет число простуд в год

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов заявил, что респираторные заболевания неизбежны даже для людей с сильным иммунитетом. В своем Telegram-канале он указал, какое количество случаев простуды в течение года можно считать показателем нормального здоровья.
Специалист пояснил, что непродолжительные заболевания один или два раза в год являются допустимыми. Температура, если она повышается, должна возвращаться к норме в течение трех дней. Такие эпизоды, по мнению врача, представляют собой плановыми учениями иммунной системы.
Если же человек переносит тяжелые инфекции пять-шесть раз ежегодно и выздоравливает медленно, это может свидетельствовать о проблемах с иммунитетом. К факторам, ослабляющим защитные функции организма, Вялов отнес постоянный стресс, недостаток сна, нарушения в работе кишечника, низкую физическую активность, чрезмерное употребление сахара, а также дефицит белков и витамина D в питании.
Ранее невролог Давид Перес Мартинес раскрыл лучшую повседневную привычку для защиты от деменции.