В Калмыкии привели в порядок берег реки Элисты

Уборку на берегу реки Элисты и прилегающей территории провели в преддверии Всемирного дня водных ресурсов, сообщили в управлении по организации проектной деятельности аппарата правительства Калмыкии. Мероприятие соответствовало задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».
Сотрудники Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкии совместно с коллегами из «Калмкаспвода» 19 марта присоединились ко Всероссийской акции «Вода России». Участники собрали на территории скопившийся за зиму бытовой мусор.
«Чистота рек — это наша общая ответственность. Акция “Вода России” объединяет тех, кому небезразлично будущее родного края. Мы благодарны всем участникам за вклад и призываем жителей беречь наши водные объекты, ведь даже небольшой мусор, оставленный на берегу, может нанести серьезный вред природе», — отметил начальник отдела водных отношений минприроды региона Баатр Церенов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.