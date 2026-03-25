Реально ли получить штраф за ночную стирку: юрист раскрыл детали

Вопрос ночной стирки волнует многих жителей многоквартирных домов. Насколько реально получить штраф? Председатель Союза жилищных организаций Москвы, юрист Константин Крохин пояснил, что, хотя формально штраф существует, на практике получить его практически невозможно. Об этом пишет «Царьград».
«Полиция по такому вызову вообще не приедет, более того, надо помнить, что полиция после 23:00 не имеет права беспокоить граждан. То есть если не совершается преступление, грабеж, убийство, увечье, тяжкое преступление, полиция даже не имеет права стучаться, беспокоить», — объяснил юрист.
Эксперт уточнил, что бытовой шум в ночное время с 23:00 до 7:00 действительно не должен превышать 40 дБ, а превышение может теоретически грозить штрафом. Однако фиксировать шум оперативно некому, поэтому на практике наказания почти не применяются.
Крохин также отметил, что вопросы бытового шума, выгула собак и курения в подъездах остаются нерешенными. По его мнению, именно управляющие компании могли бы фиксировать такие нарушения, поскольку у них есть технические возможности.
Напомним, в каждом регионе России действуют свои правила соблюдения тишины. В Москве, например, запрещено мешать соседям с 23:00 до 7:00, а штраф за нарушение может достигать 2 тыс. рублей.