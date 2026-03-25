Донское сельхозпредприятие вложилось в развитие собственной инфраструктуры

За счет инвестиций там в 2028 году планируют запустить систему орошения, что позволит обеспечить стабильную урожайность на поливаемых участках.

Около 235 млн рублей инвестировано донским сельхозпредприятием «Луч» в развитие собственной инфраструктуры, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Поддержку компаниям, задействованным в АПК, оказывают в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Юрий Слюсарь подчеркнул, что «Луч» — одно из самых экономически устойчивых предприятий в Чертовском районе Ростовской области. В основном там выращивают кукурузу. При этом также отведены посевные площади для зерновых и зернобобовых.

На предприятии стартовала работа над проектом по мелиорации. В «Луче» уже ввели в эксплуатацию модульный комплекс приемки, очистки и отгрузки зерна. А запустить систему орошения планируют в 2028 году. Это позволит обеспечить стабильную урожайность на поливаемых участках земли.

«Такой подход руководства предприятия — пример ответственного отношения к делу и грамотного долгосрочного планирования», — сказал губернатор.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше