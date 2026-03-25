Песков: Россия передает МАГАТЭ и США сигналы из-за ударов по АЭС «Бушер»

Глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что очередной удар по иранской АЭС «Бушер» был нанесен в непосредственной близости от действующего первого энергоблока. По его словам, новый удар по территории вблизи энергоблока № 1 АЭС «Бушер» в Иране, нанесенный 24 марта во вторник в 21:00 мск, обошелся без жертв.