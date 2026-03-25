Песков: Россия передает МАГАТЭ и США сигналы из-за ударов по АЭС «Бушер»

Россия передает в МАГАТЭ и США сигналы об озабоченности последствиями ударов по иранской АЭС «Бушер». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что очередной удар по иранской АЭС «Бушер» был нанесен в непосредственной близости от действующего первого энергоблока. По его словам, новый удар по территории вблизи энергоблока № 1 АЭС «Бушер» в Иране, нанесенный 24 марта во вторник в 21:00 мск, обошелся без жертв.
17 марта вечером был нанесен удар в непосредственной близости от действующего энергоблока АЭС «Бушер».
МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии.