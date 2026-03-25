Путин назвал детей самыми важными гражданами России

«Радиоканал (“Детское Радио” — ред.) не просто радует, что само по себе уже не плохо, и даже очень хорошо, но не просто радует, но и воспитывает детскую аудиторию, прививает интерес к истории, книгам, творчеству. Наконец, его просто любят и с удовольствием слушают наши самые юные и самые важные для нас граждане: мальчишки и девчонки», — сказал Путин в ходе церемонии вручения премий молодым деятелям культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.