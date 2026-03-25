Песков рассказал о сохранении контактов России с Израилем

По словам Пескова, в России пока не могут судить о достоверности предложенного Вашингтоном плана по ближневосточному урегулированию. Он резюмировал, что российские власти не получали подобной информации от своих иранских партнеров, поэтому говорить о степени правдивости этих сведений преждевременно.