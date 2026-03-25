Песков рассказал о сохранении контактов России с Израилем

Москва поддерживает диалог с Тель-Авивом, стремясь удержать стороны от необдуманных и опасных действий. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
«Мы со всеми сторонами пытаемся быть в диалоге, чтобы именно их призывать к тому, чтобы не делать таких потенциально опасных шагов», — уточнил Песков.
Представитель Кремля отметил, что РФ намерена и дальше играть роль сдерживающего фактора в регионе.
До этого в Кремле дали оценку сообщениям о возможной передаче мирного плана Соединенных Штатов Ирану. Песков уточнил, что иранская сторона не направляла в Москву никаких данных по этому вопросу.
По словам Пескова, в России пока не могут судить о достоверности предложенного Вашингтоном плана по ближневосточному урегулированию. Он резюмировал, что российские власти не получали подобной информации от своих иранских партнеров, поэтому говорить о степени правдивости этих сведений преждевременно.