Песков рассказал о сохранении контактов России с Израилем

В Кремле выразили намерение играть роль сдерживающего фактора в конфликте на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Москва поддерживает диалог с Тель-Авивом, стремясь удержать стороны от необдуманных и опасных действий. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Мы со всеми сторонами пытаемся быть в диалоге, чтобы именно их призывать к тому, чтобы не делать таких потенциально опасных шагов», — уточнил Песков.

Представитель Кремля отметил, что РФ намерена и дальше играть роль сдерживающего фактора в регионе.

До этого в Кремле дали оценку сообщениям о возможной передаче мирного плана Соединенных Штатов Ирану. Песков уточнил, что иранская сторона не направляла в Москву никаких данных по этому вопросу.

По словам Пескова, в России пока не могут судить о достоверности предложенного Вашингтоном плана по ближневосточному урегулированию. Он резюмировал, что российские власти не получали подобной информации от своих иранских партнеров, поэтому говорить о степени правдивости этих сведений преждевременно.