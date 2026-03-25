Гиревик из Свердловской области победил на соревнованиях в Пермском крае

Победителем чемпионата Пермского края по гиревому спорту стал житель поселка Ачит в Свердловской области Роман Стахеев, сообщили в администрации Ачитского муниципального округа. Соревнование было организовано в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России».
В чемпионате приняли участие 48 человек. Роман Стахеев занял первое место в абсолютном зачете среди мужчин в дисциплине «рывок гири весом 20 кг». Он выполнил 202 подъема за 10 минут. Отмечается, что Роман Стахеев также выступал на соревнованиях в роли судьи-стажера. Лучших по итогам чемпионата наградили грамотами, медалями и призами.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.