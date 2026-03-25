Путин наградил Музей истории военной формы

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал лауреата премии президента РФ за произведения и проекты для детей и юношества — Музей истории военной формы одной из самых любимых детьми и взрослыми площадок.
Глава государства в среду вручил премии президента РФ для молодых деятелей культуры и премии за произведения и проекты для детей и юношества. Торжественная церемония, приуроченная ко Дню работника культуры, состоялась в Екатерининском зале Кремля.
«Премией за вклад в воспитание школьников отмечен и Музей истории военной формы — это одна из самых любимых детьми и взрослыми музейных площадок, где есть все для детей и родителей, от музея для малышей до детского летнего лагеря, клуба юного историка, интерактивных классов и шахматной школы», — сказал глава государства на церемонии.
Музей истории военной формы был удостоен премии за вклад в формирование исторической памяти, патриотическое воспитание детей и молодежи. Награду из рук президента получила директор Музея военной формы Российского военно-исторического общества Елена Синицина.
«Музей военной формы, Музей московских стрельцов и наши площадки в регионах рассказывают о славной военной истории нашей страны — рассказывают через эволюцию военной формы», — отметила она на церемонии.
По ее словам, в музее можно потрогать руками макеты оружия или примерить военную форму. Синицина подчеркнула, что несмотря на то, что музей негосударственный, сотрудники работают в нем от души, любят свой музей и радуются, что к ним приходят юные посетители.
Музей истории военной формы — это уникальный комплекс музеев, включающий Музей военной формы на Большой Никитской улице в Москве, Музей Московских стрельцов в Лаврушинском переулке и ряд площадок в регионах России. Главной целью музея является стимулирование интереса к изучению военной истории Отечества и готовность встать на его защиту.