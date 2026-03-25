Сорвали важную доставку НАТО: «Искандеры» прилетели в Миргород точно в срок

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по аэродрому ВСУ в Миргороде, сообщили военные Telegram-каналы. В беседе с aif.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой объяснил, что это авиабаза находится под пристальным вниманием наших военных.
«Аэродром в Миргороде находится под постоянным вниманием нашей разведки, за ним следят с помощью спутников, его держат под прицелом ракетные войска и БПЛА. Как только там наблюдается какое-то движение, перемещение либо появляется бронетехника, самолеты, сразу наносятся удары. Как правило, все они достигают целей, уничтожают военную технику, истребители, склады с боеприпасами, личный состав, который там находится, инфраструктуру, которая обеспечивает работу этой авиабазы. Поэтому удары эти наносились, наносятся и будут наноситься», — сказал военный эксперт.
Ранее стало известно, что ракета «Искандер-М» ударила по аэродрому ВСУ в Вознесенском районе Николаевской области. По предварительным данным, могут быть выведены из строя два Су-24 и один F-16.