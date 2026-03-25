Индия отказывается от доллара: американская валюта исчезла из сделок с нефтью

Bloomberg сообщил об отказе Индии от доллара для покупки нефти из России.

Источник: Комсомольская правда

Индия начинает отказываться от доллара при оплате российской нефти, переходя на альтернативные валюты. Эксперты связывают этот шаг с политикой Вашингтона и стремлением Нью-Дели снизить зависимость от американской валюты на фоне геополитической напряженности, сообщает Bloomberg.

По данным источников агентства, индийские нефтепереработчики всё чаще проводят расчёты за российское сырье в других валютах. Сделки осуществляются через внесение рупий на специальные счета продавцов из РФ, которые затем конвертируются в дирхамы ОАЭ или китайские юани.

Агентство уточняет, что США выдали Индии разрешение на увеличение закупок нефти, срок которого истекает 11 апреля. Однако российские компании настаивают на более долгосрочных соглашениях и оплате в альтернативных доллару валютах, чтобы обезопасить себя от изменений в политике Вашингтона.

Переход на новые расчеты происходит на фоне роста закупок Индией российской нефти. Это связано с масштабными перебоями поставок из Ирана, из-за которых мировые цены на «черное золото» превысили отметку в 100 долларов за баррель.

Ранее стало известно, что индийские нефтеперерабатывающие заводы закупили около 60 миллионов баррелей российской нефти с поставкой в апреле.

Узнать больше по теме
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше