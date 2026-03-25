Песков: США не дают никаких гарантий в связи с атаками на иранскую АЭС «Бушер»

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев завил, что Россия готовит еще «несколько волн эвакуации» сотрудников с АЭС «Бушер» в Иране. По его словам, ближайшие начнутся уже на этой неделе. В планах оставить буквально несколько десятков человек на площадке для присмотра и для сохранности оборудования, а также для готовности перезагрузить станцию правильно. Ситуация на АЭС «Бушер» сложная, но контролируемая, подчеркнул он.