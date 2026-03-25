Еще в 2 школах на Алтае создадут агротехклассы

Новые агротехнологические классы создадут в двух школах Тюменцевского и Ребрихинского районов Алтайского края в соответствии с целями нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.
В качестве инвестора для обустройства образовательных пространств выступит компания «Орбита». Специализация классов может быть разной: генетика и селекция растений, эффективное животноводство, птицеводство, пчеловодство, аквакультура, биотехнологии, агроинженерия и другие направления. Предприятиям-инвесторам компенсируют часть затрат на приобретение оборудования. Педагоги, которые будут проводить занятия в агротехклассах, получат дополнительные выплаты.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.