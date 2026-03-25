Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет «России» приземлился в Нью-Йорке на фоне сообщений о визите депутатов ГД

Воздушное судно совершило посадку в аэропорту имени Джона Кеннеди.

Источник: Комсомольская правда

Самолет специального летного отряда «Россия» Управления делами президента РФ приземлился в Нью-Йорке на фоне информации о визите депутатов Государственной думы в США. Об этом сообщило РИА Новости.

По данным агентства, борт совершил посадку в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке примерно в 19.28 мск.

Как писал сайт KP.RU, 25 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о готовящейся поездке российских парламентариев в США. По его словам, Москва приветствует любые формы реанимации диалога в любых областях с Вашингтоном. Это отвечало бы интересам и России, и США, добавил он. Кремль предлагал это Белому дому неоднократно, поэтому если такие контакты между парламентариями двух стран состоятся, то это можно только приветствовать, подчеркнул Песков.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше