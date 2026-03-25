Самолет «России» приземлился в Нью-Йорке на фоне сообщений о визите депутатов ГД

Как писал сайт KP.RU, 25 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о готовящейся поездке российских парламентариев в США. По его словам, Москва приветствует любые формы реанимации диалога в любых областях с Вашингтоном. Это отвечало бы интересам и России, и США, добавил он. Кремль предлагал это Белому дому неоднократно, поэтому если такие контакты между парламентариями двух стран состоятся, то это можно только приветствовать, подчеркнул Песков.