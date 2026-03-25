Shot: Похороненную в Бангкоке россиянку мог убить ее бывший начальник

Жительницу Уфы, которую обнаружили похороненной в братской могиле в Бангкоке, мог убить ее бывший начальник — его задержали по подозрению в убийстве девушки. Об этом в среду, 25 марта, сообщил Shot.
Россиянка по имени Вероника и ее экс-работодатель Ильдар жили вместе в кондоминиуме Grand Shivalay в провинции Чонбури. По словам знакомых из окружения девушки, 27 декабря 2025 года между ней и Ильдаром возник конфликт. В результате мужчина сильно избил бывшую подчиненную, и она скончалась от полученных травм.
— В тот же день он пришел в участок полиции с чистосердечным признанием. Его задержали и поместили в тюрьму на время расследования. Тело Вероники доставили в морг больницы Pattaya Bhattamakun, потом в полицейский госпиталь для проведения экспертизы, — говорится в публикации.
В ближайшее время родственники погибшей будут решать вопросы эксгумации, проведения ДНК и репатриации праха в Россию, передает Telegram-канал.
25 марта появились сообщения о том, что тело девушки обнаружили в одних из апартаментов Бангкока, а затем похоронили в братской могиле. 27 декабря она в последний раз общалась со своим братом и попросила его перевести ей 300 тысяч рублей, после чего связь с ней оборвалась.