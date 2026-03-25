Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самого улыбчивого блогера России оштрафовали за езду на Ferrari по набережной

Блогеру Николаю Василенко грозит штраф за езду на Ferrari по набережной Ростова-на-Дону. Инцидент произошёл на тротуаре, где движение автомобилей запрещено. Об этом рассказала в своём Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: Life.ru

Блогера наказали за опасную поездку по набережной. Видео © Telegram/ Николай Василенко (nikolay_anatolievich_vasilenko).

«Движение на автомобиле по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам — это не только неуважение к окружающим, но и нарушение закона», — подчеркнула Ирина Волк.

В Госавтоинспекции напомнили, что езда по тротуарам и пешеходным зонам — это нарушение закона и риск для окружающих. Водитель привлечен к ответственности по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ. За подобное нарушение предусмотрен штраф до двух тысяч рублей.

В 2024 году Василенко стал широко известен в интернете благодаря своим видеороликам, в которых он делился впечатлениями от городских поездок и общался со своей аудиторией. Его постоянная улыбка в кадре принесла ему прозвища «амбассадор добра» и «человек-антидепрессант» среди пользователей Сети.

Ранее в Москве вынесли решение по административному делу в отношении актёра Артура Смольянинова*. Его признали виновным в нарушение порядка деятельности иностранного агента и назначили штрафм размером 40 тысяч рублей.

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом, включён в список террористов и экстремистов.

Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше