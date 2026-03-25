Axios: США пока не получили от Ирана официального отказа от своих предложений

Администрация Соединенных Штатов пока не зафиксировала официального отказа со стороны Тегерана от американского плана по ближневосточному урегулированию. Об этом, ссылаясь на данные из осведомленных источников, рассказал журналист Барак Равид, работающий на портале Axios и израильском 12-м канале.