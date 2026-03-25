Axios: США пока не получили от Ирана официального отказа от своих предложений

Администрация Соединенных Штатов пока не зафиксировала официального отказа со стороны Тегерана от американского плана по ближневосточному урегулированию. Об этом, ссылаясь на данные из осведомленных источников, рассказал журналист Барак Равид, работающий на портале Axios и израильском 12-м канале.
По словам Равида, в Белом доме пока не получали официальных документов или заявлений иранской стороны с отказом от предложенного мирного плана. Уточняется, что пока сделка не получила никакой реакции от Тегерана.
Как ранее сообщало информагентство Associated Press, Ирану был передан американский план, направленный на прекращение конфликта на Ближнем Востоке.
Предложенный Вашингтоном документ, по данным аналитиков, содержит внушительный перечень из 15 пунктов. В их число входит смягчение санкционного режима, вопросы гражданского ядерного сотрудничества, а также сокращение ядерной программы Ирана.