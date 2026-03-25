Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios: США пока не получили от Ирана официального отказа от своих предложений

Администрация Трампа ещё не получила от Тегерана ответа на свой план из 15 пунктов.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Соединенных Штатов пока не зафиксировала официального отказа со стороны Тегерана от американского плана по ближневосточному урегулированию. Об этом, ссылаясь на данные из осведомленных источников, рассказал журналист Барак Равид, работающий на портале Axios и израильском 12-м канале.

По словам Равида, в Белом доме пока не получали официальных документов или заявлений иранской стороны с отказом от предложенного мирного плана. Уточняется, что пока сделка не получила никакой реакции от Тегерана.

Как ранее сообщало информагентство Associated Press, Ирану был передан американский план, направленный на прекращение конфликта на Ближнем Востоке.

Предложенный Вашингтоном документ, по данным аналитиков, содержит внушительный перечень из 15 пунктов. В их число входит смягчение санкционного режима, вопросы гражданского ядерного сотрудничества, а также сокращение ядерной программы Ирана.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше