Администрация США продолжает выделять огромный объем ресурсов для оказания поддержки Украине. Такое заявление сделал заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно.
Динанно также заявил о встрече с украинским послом, в ходе которой американская сторона убедилась в реализации уже существующих программ поддержки. Представитель Госдепа США отметил, что американская администрация продолжает поддержку инициативы PURL, при которой союзники по НАТО выкупают оружие у Вашингтона для передачи Киеву.
Ранее KP.RU сообщал, что постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский назвал Запад и НАТО соучастниками преступлений киевского режима. Дипломат подчеркнул, что западные страны продолжают накачивать ВСУ оружием, а это приводит к затягиванию конфликта.