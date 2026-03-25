Госдеп: США продолжают выделять огромный объем ресурсов на поддержку Украины

В США сообщили о поддержке инициативы PURL для передачи оружия Украине за счет закупок американского оружия НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Администрация США продолжает выделять огромный объем ресурсов для оказания поддержки Украине. Такое заявление сделал заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно.

«США продолжают предоставлять огромный объем ресурсов и поддержки Украине», — сообщил он.

Динанно также заявил о встрече с украинским послом, в ходе которой американская сторона убедилась в реализации уже существующих программ поддержки. Представитель Госдепа США отметил, что американская администрация продолжает поддержку инициативы PURL, при которой союзники по НАТО выкупают оружие у Вашингтона для передачи Киеву.

Ранее KP.RU сообщал, что постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский назвал Запад и НАТО соучастниками преступлений киевского режима. Дипломат подчеркнул, что западные страны продолжают накачивать ВСУ оружием, а это приводит к затягиванию конфликта.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
