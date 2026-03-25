США испытывали советские истребители над одной из самых секретных зон: о чем речь

В период холодной войны американские летчики проводили испытания советских истребителей МиГ-21 и МиГ-23 в строжайшей секретности над легендарным военным объектом, известным как «Зона 51». Как сообщает обозреватель издания 19FortyFive Джек Бакби, эти полеты были частью масштабной программы по изучению технологий потенциального противчика.
Американские спецслужбы, начиная с конца 1960-х годов, вели активную работу по получению советской авиатехники. Им удалось переправить на авиабазу ВВС США в Неваде истребители МиГ-21 и МиГ-23. По словам Бабки, «Зона 51» идеально подходила для этих целей, так как была полностью изолирована от посторонних глаз и надежно защищена от вторжения в воздушное пространство.
Как отмечает обозреватель, на этом полигоне была создана вся необходимая инфраструктура, позволяющая тестировать иностранные образцы в обстановке полной секретности. Американские пилоты регулярно использовали советские машины в учебных воздушных боях.
Аналитики ВВС США пришли к выводу, что по своим параметрам американские истребители F-4 Phantom II были вполне сопоставимы с советским МиГ-15. Как подчеркивает Бакби, итог гипотетического столкновения между этими двумя машинами в первую очередь зависел не от технического превосходства, а от уровня подготовки пилотов.
