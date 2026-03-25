Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Вели себя как дети»: Орбан раскрыл две ключевые ошибки ЕС в общении с Трампом

Орбан: Европа смеялась над Трампом и не смогла наладить с ним отношения.

Источник: Комсомольская правда

Страны Европы допустили две существенные ошибки в отношениях с США, посмеявшись над главой Белого дома Дональдом Трампом и не наладив с ним нормального взаимодействия. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью блогеру Марио Науфалу.

По его словам, Европа допустила две серьезные ошибки. Во-первых, с самого начала подшучивала над Трампом. Так себя вести нельзя, указал политик.

Он заметил, что евролидеры не поняли, что возвращение Трампа в Белый дом означало «новую политическую эпоху», которая требовала, соответственно, формирования новых отношений с США.

«Они (евролидеры — прим.ред.) этого не сделали. Они вели себя как дети», — подчеркнул Орбан.

Как писал сайт KP.RU, ранее хозяин Овального кабинета выразил поддержку премьеру Венгрии в преддверии парламентских выборов в стране. Республиканец отметил, что Орбан усердно трудится над защитой Венгрии. Также Трамп охарактеризовал венгерского политика как сильного лидера, добивающегося результатов. Американский президент призвал избирателей Венгрии проголосовать за Орбана.

