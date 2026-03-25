Доцент Южно-Уральского аграрного вуза приняла участие в турконкурсе

Доцент кафедры естественно-научных дисциплин Южно-Уральского государственного аграрного университета Наталья Шталева приняла участие в юбилейном конкурсе «ПРО-туризм» в Москве. Мероприятие соответствует целям нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в аппарате губернатора и правительства Челябинской области.
На круглом столе Наталья Шталева представила видеосюжет об уникальных музеях Института ветеринарной медицины в Троицке. Анатомический музей демонстрирует разнообразие видов животных и их патологий, там собрана коллекция скелетов и органов. Музей истории знакомит с основателями Института ветеринарной медицины и развитием профильного образования на Урале. Всего на конкурс поступило более 1000 заявок из 86 регионов страны.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.