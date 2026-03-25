Одна из стран Евросоюза сняла часть санкций против России: что стало причиной

Тем временем на мировом энергетическом рынке наблюдается неоднозначная картина после корректировки санкционной политики со стороны США. Согласно информации, опубликованной агентством Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, глобальные покупатели активизировали закупки российской нефти после послаблений, но к иранским поставкам относятся с заметной осторожностью.