Одна из стран Евросоюза сняла часть санкций против России: что стало причиной

Власти Болгарии приняли решение вывести из-под санкционных ограничений поставки российских комплектующих, необходимых для работы единственной в стране атомной электростанции «Козлодуй». Как сообщает Болгарское национальное радио (БНР), речь идет о критически важных элементах, требующихся для поддержания бесперебойного функционирования энергоблоков.
В правительстве страны пояснили, что главным приоритетом при эксплуатации этого объекта является обеспечение высочайшего уровня технической и ядерной безопасности. Отмечается, что АЭС «Козлодуй» выступает крупнейшим производителем электроэнергии в государстве, обеспечивая более трети от годового объема генерации.
Тем временем на мировом энергетическом рынке наблюдается неоднозначная картина после корректировки санкционной политики со стороны США. Согласно информации, опубликованной агентством Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, глобальные покупатели активизировали закупки российской нефти после послаблений, но к иранским поставкам относятся с заметной осторожностью.