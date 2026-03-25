МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил создание списка фильмов, рекомендованных школьникам, отметив, что хорошо, что он теперь имеется.
«Я понимаю и знаю, что не так просто было составить этот список, но это естественно, ничего другого и не ожидал. Но хорошо, что всё-таки он имеется теперь», — сказал Путин на заседании Совета по культуре.
В 2025 году Минпросвещения России разработало рекомендации по изучению отечественного кино в школах, а также опубликовало соответствующий список из 100 фильмов, снятых выдающимися отечественными режиссерами.