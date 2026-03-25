Военный эксперт Кнутов: предложенный США план для Ирана — это почти ультиматум

США передали Ирану план выхода из конфликта, который включает 15 пунктов. Этот документ, уверены эксперты, специально составлен таким образом, чтобы либо сломить Тегеран, либо в случае отказа развернуть более мощную операцию. Такое заключение сделал эксперт Юрий Кнутов.
— Американцы сейчас предлагают Ирану если не ультиматум, то достаточно жесткие условия переговоров. И это затягивание времени для подготовки, — говорит он в беседе с Абзацем.
Военный эксперт отмечает, что параллельно Вашингтон занят подготовкой наземной операции, никаких корректировок и пересмотров планов по этой части нет.
Получается, что отказ Ирана от предложенного плана становится причиной для эскалации боевых действий.
— Речь про применение тактического оружия по месту хранения вот этих 450 килограммов ядерного урана, обогащенного до 60%, — пояснил Кнутов.
В заключении эксперт предположил, что Иран будет вести сопротивление до конца, понимая свое положение, отступать Тегерану некуда.
В заключение он отметил, что Иран, понимая свое положение, будет вести войну до конца и сопротивляться до последнего.
Ранее сообщалось, что один из пунктов плана гласит об уничтожении накопленного ядерного потенциала.