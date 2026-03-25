Многодетная мама из Кемерова открыла маникюрный салон по соцконтракту

Юлия Стрижак, находясь в декретном отпуске, решила пройти обучение и открыть свою студию ногтевого сервиса. О социальном контракте она узнала от знакомых, изучила информацию и обратилась в отдел социальной защиты. На средства поддержки женщина приобрела мебель, оборудование, инструменты и расходные материалы. В планах у нее — развивать бизнес и пройти дополнительное обучение, чтобы потом преподавать любимое дело другим.