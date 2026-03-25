Многодетная мама из Кемерова открыла маникюрный салон по соцконтракту

Жительница Кемерова открыла маникюрный салон, воспользовавшись социальным контрактом, сообщили в администрации города. Мера поддержки реализуется в ходе нацпроекта «Семья».
Юлия Стрижак, находясь в декретном отпуске, решила пройти обучение и открыть свою студию ногтевого сервиса. О социальном контракте она узнала от знакомых, изучила информацию и обратилась в отдел социальной защиты. На средства поддержки женщина приобрела мебель, оборудование, инструменты и расходные материалы. В планах у нее — развивать бизнес и пройти дополнительное обучение, чтобы потом преподавать любимое дело другим.
Напомним, что социальный контракт предоставляется по трем направлениям: поиск работы, преодоление трудной жизненной ситуации, а также открытие или развитие своего дела. С начала 2026 года в Кузбассе заключен 1191 социальный контракт.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.