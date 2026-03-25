Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Доцент Щербаченко: предоплата за тур на карту физлица — это мошенничество

Эксперт дал советы, как не угодить в руки к мошенникам, покупая «горящий тур».

Источник: Комсомольская правда

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал, как не попасть на уловки мошенников, покупая горящую путевку.

Первым признаком будет просьба о предоплате на карту физического лица. Причем, как в любом мошенничестве, жертву будут пытаться торопить, не дать времени на принятия решения, возможности все взвесить и просчитать.

Такое давление подстегивает поскорее совершить нужные злоумышленникам действия.

Предоплата за тур может перечисляться только на счет компании по безналичному расчету или через кассу.

При планировании отпуска эксперт советует выбирать турагентства с надежной репутацией, проверять отзывы о компании в интернете и на форумах, пишет NEWS.ru.

Так же стоит ориентироваться на цену, подозрительно низкая стоимость — на 25−30% ниже, чем у конкурентов — уже повод задуматься.

Петр Щербаченко также обратил внимание, что могут быть запрошены коды из СМС для подтверждения бронирования — это тоже признак мошенничества.