Доцент Щербаченко: предоплата за тур на карту физлица — это мошенничество

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал, как не попасть на уловки мошенников, покупая горящую путевку.
Первым признаком будет просьба о предоплате на карту физического лица. Причем, как в любом мошенничестве, жертву будут пытаться торопить, не дать времени на принятия решения, возможности все взвесить и просчитать.
Такое давление подстегивает поскорее совершить нужные злоумышленникам действия.
Предоплата за тур может перечисляться только на счет компании по безналичному расчету или через кассу.
При планировании отпуска эксперт советует выбирать турагентства с надежной репутацией, проверять отзывы о компании в интернете и на форумах, пишет NEWS.ru.
Так же стоит ориентироваться на цену, подозрительно низкая стоимость — на 25−30% ниже, чем у конкурентов — уже повод задуматься.
Петр Щербаченко также обратил внимание, что могут быть запрошены коды из СМС для подтверждения бронирования — это тоже признак мошенничества.