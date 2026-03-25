Компания из Барнаула изготовила шкафы для терминала аэропорта

Компания «Аргум» разработала и изготовила 23 шкафа управления инженерными системами нового терминала аэропорта в Барнауле, сообщили в Министерстве экономического развития Алтайского края. Компания входит в состав участников Алтайского кластера энергомашиностроения и энергоэффективных технологий «АЛТЭК», многие резиденты которого получают господдержку по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
Оборудование будет контролировать работу вентиляции, отопления и охлаждения. Каждое изделие создавалось индивидуально под конкретные задачи и оборудование заказчика. Такой подход позволил добиться максимальной совместимости всех элементов инженерной инфраструктуры. Компания готовится к пусконаладке, монтажу и дальнейшему сервисному обслуживанию, а также к разработке программного обеспечения для управления системами.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.