Экотропы Ставрополья готовят к новому туристическому сезону

Пять экологических троп в Ставропольском крае специалисты начали готовить к туристическому сезону в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в правительстве региона.
Общая протяженность маршрутов составляет 46 км. Они расположены в заказниках «Стрижамент», «Сафонова дача», «Сотниковский», «Александровский» и на охраняемой природной территории «Эммануэльевское урочище». Егерская служба дирекции особо охраняемых природных территорий убирает мусор, оставшийся после зимы, приводит в порядок информационные таблички, беседки и скамейки. В заказниках «Сафонова дача» и «Александровский» экотропы откроются уже в начале апреля.
«Особо охраняемые природные территории составляют важную часть туристического потенциала края. Мы стараемся сохранить и приумножить природные богатства, поэтому одним из приоритетных направлений является работа по воспроизводству лесов. А с развитием лесного фонда будет развиваться и экологический туризм», — отметил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края Олег Безменов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.