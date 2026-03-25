В Литве ищут авторов белорусских надписей «Вильнюс наш»

Правоохранительные органы в Вильнюсе проводят проверку по факту обнаружения в столице Литвы граффити на белорусском языке с текстом «Вильня наша» («Вильнюс наш»). Информация об этом была предоставлена комиссариатом полиции Вильнюса.
«Полиция ведет расследование обстоятельств случившегося», — указано в официальном сообщении.
Как сообщает полиция, неизвестные лица нанесли данную надпись на мосты и виадуки в новых районах города в период с 23 по 25 марта.
