В Литве ищут авторов белорусских надписей «Вильнюс наш»

Полиция Вильнюса расследует обстоятельства появления в общественных местах столицы Литвы надписей на белорусском языке «Вильнюс наш».

Источник: Аргументы и факты

Правоохранительные органы в Вильнюсе проводят проверку по факту обнаружения в столице Литвы граффити на белорусском языке с текстом «Вильня наша» («Вильнюс наш»). Информация об этом была предоставлена комиссариатом полиции Вильнюса.

«Полиция ведет расследование обстоятельств случившегося», — указано в официальном сообщении.

Как сообщает полиция, неизвестные лица нанесли данную надпись на мосты и виадуки в новых районах города в период с 23 по 25 марта.

Ранее сообщалось, что в Вильнюсе переименуют русскоязычную гимназию имени Василия Качалова.