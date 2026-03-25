Tasnim: Иран может перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив при наземной операции США

«Если враг захочет предпринять действия на земле на иранских островах или в любом другом месте нашей территории, мы откроем для него другие фронты в качестве сюрприза…» — говорится в публикации.
По словам собеседника издания, Баб-эль-Мандеб считается одним из стратегических проливов мира, и у Ирана есть воля и возможность создать угрозу для него.
Он подчеркнул, что если Вашингтон хочет решить вопрос Ормузского пролива «своими глупыми действиями», то ему стоит быть осторожным, чтобы «не сделать еще один пролив своей проблемой».
Как писал сайт KP.RU, накануне командующий ВМС КСИР Алиреза Тангсири сообщил, что иранские военные развернули контейнеровоз, следовавший через Ормузский пролив и не согласовавший свой проход с Тегераном. Он уточнил, что проход любого судна требует разрешения Ирана.
Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заметил, что один день перекрытия Ормузского пролива наносит убытков всем заинтересованным сторонам на 7 млрд долларов.