Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поддержал инициативу о федеральном статусе хора имени Попова

Президент России Владимир Путин поддержал идею присвоить Большому детскому хору имени Виктора Попова федеральный статус. С просьбой к нему обратился художественный руководитель коллектива Анатолий Кисляков после церемонии вручения премий.

Разговор прошёл в неформальной обстановке. Услышав просьбу, Путин удивился и пригласил министра культуры Ольгу Любимову, чтобы обсудить вопрос на месте. Когда министр подошла, дирижёр начал благодарить ведомство, однако президент попросил его чётко сформулировать просьбу.

«Как вас позвал — он испугался», — с улыбкой заметил глава государства. Любимова выразила готовность заняться вопросом, после чего президент в шутливой форме закрепил договорённость. «Возьмите мой [бокал шампанского], я ещё не пригубил —чокнитесь с ним в знак того, что договорённость является крепкой», — сказал Путин.

Напомним, Путин провёл в Екатерининском зале Кремля церемонию чествования молодых деятелей культуры. Глава государства лично вручил премии тем, кто внёс значительный вклад в развитие отечественного искусства, а также отметил авторов лучших произведений и проектов, созданных для детской и юношеской аудитории.

Узнать больше по теме
Ольга Любимова: биография министра культуры РФ, экс-корреспондента и театроведа
Нынешний министр культуры Ольга Любимова до назначения на высокий государственный пост занималась журналистикой и киноиндустрией — и то и другое, как отмечали коллеги по цеху, получалось у нее хорошо. Собрали главное о карьере, взглядах и биографии чиновницы.
