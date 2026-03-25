В Калмыкии около 100 студентов приняли участие в ярмарке вакансий

Ее провели для выпускников-соискателей с ограниченными возможностями здоровья.

Источник: Национальные проекты России

Ярмарка вакансий для выпускников с ограниченными возможностями здоровья прошла на площадке Элистинского педагогического колледжа в соответствии с целями нацпроекта «Кадры». Об этом сообщили в Министерстве социального развития, труда и занятости Республики Калмыкии.

Участие в мероприятии приняли около 100 студентов-соискателей. Они ознакомились с банком вакансий, насчитывающим более 500 предложений, и получили консультации по трудовому законодательству. Желающие также прошли профориентационное тестирование, поучаствовали в мастер-классах, заполнили анкеты и записались в кадровый резерв.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.