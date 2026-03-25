Эксперт Буэттнер рассказал, как «правило бабушки» поможет дожить до 100 лет

Специалист по изучению долголетия Дэн Бюттнер поделился простым, но действенным принципом, который может помочь в выборе здоровых продуктов питания и увеличить шансы на долгую жизнь. Принцип получил название «правило бабушки».

Эксперт рекомендовал придерживаться максимально простой диеты, отдавая предпочтение продуктам, состав которых не вызывает вопросов и не изобилует сложными наименованиями.

Он посоветовал выбирать пищу, которая была доступна и употреблялась на протяжении десятилетий: свежие овощи, бобовые культуры, цельные злаки и орехи.

Суть «правила бабушки» заключается в отказе от ультрапереработанных продуктов, которые, как правило, содержат избыточное количество соли, сахара и вредных жиров.

— Если ваша бабушка не узнала бы этот продукт как еду, оставьте его на полке, — объяснил Бюттнер.

Эксперт также подчеркнул, что регулярное потребление натуральных, минимально обработанных продуктов способствует поддержанию здоровой микрофлоры кишечника и снижает риск развития хронических заболеваний.

По мнению специалиста, именно такая традиционная и привычная пища является фундаментом для формирования стойких и полезных пищевых привычек, способствующих активному долголетию, передает Surrey Live.

Самый пожилой мужчина Ирландии Пэдди Клаффи, рассказал, что главными факторами его долголетия стали отказ от алкоголя, хороший аппетит и активная жизнь.