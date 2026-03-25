В поликлинике № 4 в подмосковной Коломне освоили телемедицину

Врачи проводят до 50 онлайн-консультаций для пациентов в день. Спрос на такой формат работы не снижается. Записаться на дистанционный прием можно через «Госуслуги», региональные сервисы, мобильные приложения или контакт-центр. Иногда следующий онлайн-прием назначает сам врач во время текущей консультации. Для пациентов, получающих льготные лекарства, открыты специальные телемедицинские окна — это экономит время и снижает нагрузку на регистратуру. Электронные рецепты оформляются без визита в поликлинику.