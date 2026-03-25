В поликлинике № 4 в подмосковной Коломне освоили телемедицину

Телемедицинские консультации теперь регулярно проводятся в поликлинике № 4 подмосковной Коломны, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона. Такой формат работы отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Врачи проводят до 50 онлайн-консультаций для пациентов в день. Спрос на такой формат работы не снижается. Записаться на дистанционный прием можно через «Госуслуги», региональные сервисы, мобильные приложения или контакт-центр. Иногда следующий онлайн-прием назначает сам врач во время текущей консультации. Для пациентов, получающих льготные лекарства, открыты специальные телемедицинские окна — это экономит время и снижает нагрузку на регистратуру. Электронные рецепты оформляются без визита в поликлинику.
Онлайн-консультации позволяют продлевать рецепты, обсуждать анализы, получать направления на плановые исследования, уточнять лечение и даже закрывать больничные дистанционно. Маломобильные пациенты также получают помощь, находясь дома.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.